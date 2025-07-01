Sosyal medya platformlarında "Deliler Delisi" lakabıyla tanınan Muhammet Yakut tahliyesinin ardından gittiği Hollanda'da hayatını kaybetti. 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yakut'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'a getirilecek.
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1.07.2025 10:10:28. #7.11#
SON DAKİKA: Muhammet Yakut hayatını kaybetti - Son Dakika
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