Mülteciler inmeyince tır mültecilerle polis merkezine götürüldü
EDİRNE - Edirne- Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruklar sırasında mührü bozarak tır içine binen 4 mülteci, Bulgaristan Lesovo gümrüğüne takıldı. Bulgar polisleri, tırdan mültecileri, açla birlikte polis merkezine götürdü.
Mültecilerin Avrupa hayalleri için göze aldıkları değişik yöntemler pes dedirtmeye devam ediyor. Edirne-Hamzabeyli kara yolunda oluşan 20 kilometrelik tır kuyruğunu bekleyen sürücülerin bir sıkıntısı da dorselerine kaçak olan binen mülteciler oldu. Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler, kilometrelerce kuyrukta sıra bekleyen tırların brandalarını delerek ya da kapısındaki kabloyu keserek dorselerine biniyor.
Bulgaristan Lesovo sınır kapısına kadar giden mülteciler, Bulgar sınır polisinin tüm çalışmalarına rağmen tır içerisinden inmeyince, kapıları kapatılan araç polis merkezine götürüldü. Tır içerisinde yakalanan 4 mülteci, haklarında işlem yapıldıktan sonra Harmanlı Mülteci Toplama Merkezine götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mültecilerin tır içinde kalmaları sonucunda tır polis merkezine götürüldü - Son Dakika
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde işe giderken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi gördüğü süre boyunca hayatını kaybeden 30 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı. Olayda yoğun sisin etkili olduğu belirtilirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Isparta'da yapılan bir operasyonla, yurt dışından getirilen araçlara ağır hasarlı araçların şase numaralarının takılarak satıldığı ortaya çıktı. Operasyon sonucunda şahıslar hakkında adli işlem yapıldı ve ele geçirilen araçlar Isparta Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Mahallesi'nde yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı malzemelere ve kepçeye el konuldu ve şüpheliler gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun arka bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, öğrencilerin derste olması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'da Enes K. idaresindeki otomobil ile Faruk G. idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan G.U. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çavuşköy köyünde izinsiz kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan telsiz, tablet, yer altı görüntüleme cihazı ve kazı aletlerine el konuldu. Şüpheliler gözaltına alındı.
Mardin'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda yakalanan 51 şüpheliden 12'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 12'si tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Arzu V, gittiği evden para ve altın çaldı. Ev sahibi Nuran T.Z., çalınan 1200 ABD doları, 7 tam, 8 çeyrek altın, altın bileklik ve 6 bin lirasını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Arzu V'nin suçlu olduğunu belirledi ve gözaltına aldı. Arzu V'nin adresinde yapılan aramada, bozdurulan altın ve dövizlerden elde edilen 26 bin 650 lira ele geçirildi. Arzu V, tutuklanarak cezaevine gönderildi ve çalınan miktar Nuran T.Z'ye teslim edildi.
Kayseri'de iki taksici arasında yolcu alma nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Yargılanan sanıklardan baba 12 yıl, oğul ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından mahkeme heyeti kararını verdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın en üst katındaki evde çıkan yangın, vatandaşları panikletti. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?