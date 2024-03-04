Mültecilerin tır içinde kalmaları sonucunda tır polis merkezine götürüldü

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Mülteciler inmeyince tır mültecilerle polis merkezine götürüldü

EDİRNE - Edirne- Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruklar sırasında mührü bozarak tır içine binen 4 mülteci, Bulgaristan Lesovo gümrüğüne takıldı. Bulgar polisleri, tırdan mültecileri, açla birlikte polis merkezine götürdü.

Mültecilerin Avrupa hayalleri için göze aldıkları değişik yöntemler pes dedirtmeye devam ediyor. Edirne-Hamzabeyli kara yolunda oluşan 20 kilometrelik tır kuyruğunu bekleyen sürücülerin bir sıkıntısı da dorselerine kaçak olan binen mülteciler oldu. Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler, kilometrelerce kuyrukta sıra bekleyen tırların brandalarını delerek ya da kapısındaki kabloyu keserek dorselerine biniyor.

Bulgaristan Lesovo sınır kapısına kadar giden mülteciler, Bulgar sınır polisinin tüm çalışmalarına rağmen tır içerisinden inmeyince, kapıları kapatılan araç polis merkezine götürüldü. Tır içerisinde yakalanan 4 mülteci, haklarında işlem yapıldıktan sonra Harmanlı Mülteci Toplama Merkezine götürüldü.