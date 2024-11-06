Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta aileler, çocuklarını PKK'dan kurtarmak için 170 haftadır evlat nöbeti tutuyor.

06.11.2024 23:49
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Muşlu ailelerin evlat nöbeti sürüyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen aileler, evlat nöbetini kararlı şekilde sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla DEM Parti Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 170 haftadır kararlı bir şekilde evlat nöbetini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı.

Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, 9 yıldır oğlunun kaçırıldığını söyleyerek, "Çocuğuma sesleniyorum, yolunuz yol değil, dön. Gelin devlete sığının. Dağların başında, mağaraların içinde devlet kurulmaz. Bir bayrağımız var. Ben çocuğumu PKK'dan istiyorum. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin oğlum, ben ve baban hastayız. Bizi görüyorsan gel devlete teslim ol. Yolunuz yol değil yavrum. Bu bizim davamız değil, bu İsrail ve Amerika'nın davasıdır. Sizi orada kandırıyorlar ve sizi zorla tutuyorlar" dedi.

Anne Şahinaz Özcan da, 8 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını ifade ederek, "Oğlum var mı yok mu bilmiyorum. Ben PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bir kişi dağda kalana kadar buradayım. Çocuklarımızı götürüyorlar, çok vicdansızlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Terör, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika

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