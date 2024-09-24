Muş'ta Kaybolan Çocuk İçin Aramalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta Kaybolan Çocuk İçin Aramalar Devam Ediyor

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Muş'ta 2 gündür kaybolan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl için AFAD ve jandarma arama çalışmalarını sürdürüyor.

24.09.2024 16:38
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Muş'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

MUŞ - Muş'ta 2 gün önce ortadan kaybolan çocuk için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Elçiler köyünde yaşayan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl'den 2 gündür haber alınamıyor. Bingöl'ün telefonuna ulaşamayan aile bireylerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elçiler köyünde ve çevre köylerde arama çalışması başlatan ekipler, Bingöl'ün son görüldüğü alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bingöl'ün son görüntüsü, pazar günü saat 16.28'de Bostankent Köyü Ortaokulunun güvenlik kamerasına yansımasından dolayı ekipler o bölgeye yönlendirildi.

Arama çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'e ait olduğu değerlendirilen monta rastlandı. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri çalışmalarını baraj gölünün kenarında yoğunlaştırdı.

Jandarma ekipleri bot ile suda arama çalışması sürdürürken, AFAD ekipleri ise karada arama çalışmalarını sürdürdü.

Alınan bilgilere göre, çevre illerden dalgıç ekipleri arama çalışmalarına katılmak için yol çıktığı öğrenildi.

Bingöl'ün Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Muş\'ta Kaybolan Çocuk İçin Aramalar Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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