Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un ikinci bir telefonunun olduğu tespit edildi. İmajı alınmak üzere el konulan telefondan çıkabilecek delillerin, cinayeti aydınlatabileceği düşünülüyor.

14.09.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un ikinci bir telefonunun olduğu ortaya çıktı. Telefona imajı alınmak üzere jandarma ekipleri el koydu.

SALİM GÜRAN'IN İŞÇİSİNİN İKİNCİ CEP TELEFONU TESPİT EDİLDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklananlar arasında, amca Salim Güran'ın işçisi 15 yaşındaki Ramazan Atasoy da yer aldı. Atasoy'un kullanmış olduğu ikinci bir telefonun olduğu tespit edildi. Ramazan Atasoy'un bu telefonu Karamus Mahallesi'nde bir tamirciye bıraktığını tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti. Sözcü'de yer alan habere göre, dükkana giden jandarma, söz konusu telefona imajı alınmak üzere el konuldu.

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
Salim Güran

Cinayet soruşturmasını yürüten ekipler, Ramazan Atasoy'un patronu Salim Güran'la cinayetle ilgili görüşmeleri sadece bu telefon üzerinden yapmış olma ihtimalini değerlendiriyor. Jandarma ekipleri, bu telefonun cinayetteki sır perdesinin aralanmasına önemli katkısının olabileceğini düşünüyor.

GÖRÜŞMELER, AÇIĞA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı görüşme soruşturma dosyasına girmişti. Telefonda yapılan imaj çalışmasında Salim Güran ile R.A. arasında yapılan Kürtçe görüşme, uzman ekip tarafından çözümlenmişti. İfadesinde Salim Güran ile 21 Ağustos'ta 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54'te yapmış olduğu görüşmelerin içeriğini sorulan R.A., hiç bir konuşmayı hatırlamadığını söylemişti.

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

"HENÜZ BENDE DEĞİL, DAHA ÖLMEMİŞ"

"Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmalarında, aralarında yapılan görüşmede Salim'in 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' şeklinde konuşmaya karşılık, 'Eeee' şeklinde cevap verdiğiniz, Salim Güran'ın da 'Biri yerde' şeklinde cevap verdiği, buna karşılık 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş' diye cevap verdiğiniz konuşmaya ilişkin diyecekleriniz nelerdir?" sorusu üzerine R.A., 'Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum' cevabını vermişti.

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

Cep Telefonu, Cep Telefonu, Narin Güran, Diyarbakır, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seçkin Topuz : ne köymüş arkadaş 1 tane telefonu olan yok hepsinde en az 2 tane ve 100 lerce sim kart şehirdekilerde bu kadar telefon yok. 39 5 Yanıtla
  • Salih Gökçek: Koş koca devlet seferber oldu küçücuk köydeki cinayeti çözemiyor 31 5 Yanıtla
  • Çelikk: Ne Oldu Belli Değil 17 2 Yanıtla

23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: “Gelip öcünü benden alsalardı“ Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: "Gelip öcünü benden alsalardı"
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:22:02. #1.11#
SON DAKİKA: Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement