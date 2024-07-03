Narko tır'ı Sultanbeyli'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narko tır'ı Sultanbeyli'ye geldi

Geniş Video İzle

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narko tır üçüncü kez Sultanbeyli'ye geldi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde tasarlanan tır, vatandaşları uyuşturucu kullanımının zararları konusunda bilgilendiriyor.

03.07.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narko tır'ın durağı Sultanbeyli oldu

İSTANBUL - Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Narko tır üçüncü kez Sultanbeyli'ye geldi.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Narko tır üçüncü kez Sultanbeyli'ye geldi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce dizayn edilen Narko tır yeniden Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu. Program kapsamında ilçe meydanında 9 gün boyunca vatandaşlara hizmet verecek olan Narko tır'ın ilk ziyaretçilerinden biri de Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete oldu.

Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan Narko tır'da görevli ekipler ise tır içerisinde yer alan ekranlarda uyuşturucu madde kullananların yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerinin görselleri izletilerek vatandaşlar bilgilendiriyor.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Sultanbeyli, İstanbul, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narko tır'ı Sultanbeyli'ye geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
10:19 Hayrete düşmemek elde değil Mert Günok’un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı
09:44 Atılan manşetleri görmeniz lazım A Milli Takımımız, Avrupa basınında Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 11:52:31. #1.13#
SON DAKİKA: Narko tır'ı Sultanbeyli'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement