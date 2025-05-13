Nazilli\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde belediye meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AHA 625 ve 09 P 1672 plakalı servis minibüsleri çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile servis araçlarından birisi devrilerek ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor - AYDIN