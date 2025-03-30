Nazilli\'de Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu ve 40 bin TL para ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, M.A. isimli şüphelinin Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki aderesinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, M.A.'nın adresine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 9 adet paket halinde toplam 498 gram metamfetamin maddesi, 356 gram esrar maddesi, 25 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL ile 100 Dolar nakit para ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli işlemler sürüyor. - AYDIN