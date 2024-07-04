Nazilli\'de yapılan operasyonda 100 kök kenevir ele geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir evin bahçesinde 100 kök kenevir ele geçirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Nazilli ilçesi Işıklar Mahallesi'nde ikamet eden A.S. isimli şahsın evinde baskın düzenledi. İkametinin yanında bulunan bahçede yapılan aramada 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN