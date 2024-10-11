Nevşehir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Nevşehir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

1500 kişiyi dolandıran şebekeden 76 şüpheli adliyeye sevk edildi, kripto para hesaplarına aktarıldı.

11.10.2024 22:08
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Berberin liderliğini yaptığı örgütün 76 şüphelisi adliyede

Toplanan paraların izin kaybettirmek için kripto para hesaplarına aktarmışlar

NEVŞEHİR - Nevşehir merkezli 19 ilde eşzamanlı düzenlenen 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda, 1500'den fazla kişiyi mağdur ettiği öne sürülen suç şebekesinin 76 şüphelisi Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kentteki bir müştekinin şikayeti üzerine geçtiğimiz günlerde çalışma başlatmıştı. Yurt dışına kayıtlı numara üzerinden mesaj göndererek, müştekilere Google haritalar uygulamasında belirtilen şirketlere yorum yapıp puan verilmesinin sağlandığı, görevleri yerine getirenlere küçük ödemeler yapılarak güven sağladığı, daha yüksek ödemeler yapılabilmesi için 'VIP gruba' geçiş parası talep edildiği belirlendi. Polisin 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında, müştekilerden toplanan paraların izlerini kaybettirmek için farklı hesaplara daha sonra da kripto para hesaplarına aktardığı, paranın son olarak hiçbir kripto borsasına veya kişiye ait olmayan soğuk cüzdanlarda toplanarak nakde dönüştürüldüğü tespit edildi. Çete liderinin Diyarbakır'da berberlik yaptığını belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; aynı yöntemle il genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığını ve toplamda 13 kişinin göndermiş olduğu toplam 811 bin TL'nin aynı soğuk cüzdana aktarıldığını belirledi. Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelilere yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan Diyarbakır başta olmak üzere İstanbul, Adana, Karabük, Antalya, Muğla, Çorum, Ankara, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Kırklareli, Batman, Samsun, Mersin, Hatay, Ordu, İzmir ve Van illerinde toplam 95 adreste eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 92 şüpheliden 76'sını yakalayarak gözaltına aldı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Nevşehir Adliyesi'ne getirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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