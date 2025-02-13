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Nevşehir'de Eski Eş Cinayeti

Nevşehir\'de Eski Eş Cinayeti

26 yaşındaki Servet Nur Şahin, eski eşi tarafından vurularak hayatını kaybetti. Cenazesi defnedildi.

13.02.2025 14:03
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Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 215. Sokak'ta meydana gelen olayda 26 yaşındaki Servet Nur Şahin; boşandığı eşi Emre Y. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Yaralı halde canını kurtarmak için olay yerinden kaçan kadın; aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Servet Nur Şahin; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen 2 çocuk annesi Şahin'in cenaze namazı Hacı Hamdi Tüfekçi Camisinde öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Şahin'in cenazesi, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Şahin'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan olayın ardından polis ekiplerine teslim olan katil zanlısı Emre Y.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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