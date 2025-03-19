Nevşehir'de Kaçış ve Cezalar - Son Dakika
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Nevşehir'de Kaçış ve Cezalar

Nevşehir\'de Kaçış ve Cezalar

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken yakalandı, cezalar karşısında yılmayacağını ifade etti.

19.03.2025 05:16
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Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü uzun kovalamacanın sonunda durduruldu. Karşısında gazeteciyi gören genç kız önce çekim yapılmasına tepki gösterdi, daha sonra da ehliyetinin olmadığı için polisten kaçtığını söyledi. Yazılan cezaları görünce de, "Bu cezalar beni yıldırmaz" dedi.

Olay, Nevşehir Güzel Yurt Mahallesi'nde yaşandı. Polis ekipleri gece saatlerinde seyreden bir otomobilden şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu. Polisin "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü N.İ., 50 BG 911 plakalı otomobil ile kaçmaya devam etti. Yakalanacağını anlayan sürücü ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerin dakikalarca devam eden kovalamacası sonunda araç Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde durduruldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Otomobilden inen sürücünün yapılan kontrollerinde ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. 17 Yaşındaki sürücü N.İ. kendisini görüntüleyen gazeteciye de tepki göstererek, "Ağabey biraz daha video çekmeye devam edecek misin?" diye çıkışarak, gazeteciyi polis ekiplerine şikayet etti. Şikayetinden bir sonuç alamayan N.İ. daha sonra kendi telefonunu çıkartarak, "Tamam o zaman ben de çekeyim" diyerek olan biteni çekmeye başladı.

Yapılan alkol muayenesi sonrasında tepki gösterdiği gazeteciye de açıklama yapan genç kız, "Ehliyetim yoktu, çok korktum. Başka sormak istediğin soru var mı?" dedi.

Sürücüye ceza yazılırken gazeteciye, "Çekiyor musun, başladın mı abi? Bu cezalar beni yıldırmaz. Daha fazla ceza yazın" açıklamasında bulundu. Değişik maddelerden 41 bin lira ceza yazıldığını öğrenince de, "Ne ne ne!", diyerek "Hani 18 bin lira yazacaktınız" diye tepki gösterdi.

Ceza tutanaklarını imzalayan genç sürücü daha sonra gazeteciye de zafer işareti yaparak poz verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Kaçış ve Cezalar - Son Dakika

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