Nevşehir\'de Kaza: 4 Yaralı

Nevşehir'de takla atarak refüje devrilen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir- Niğde Karayolu Kaymaklı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 50 DZ 312 plakalı otomobil, takla atarak refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve Derinkuyu ilçesinde öğretmen oldukları öğrenilen baba M.D., anne T.D. ve ikiz çocukları yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çiftin görev yaptığı okulun müdürü Fikret Sarı, "Okulumuzda öğretmen olan araç sürücüsü aniden karşılarına bir şey çıktığını söylüyor. Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıyor. Çok şükür ne çocuklarımızda ne de öğretmenlerimizde bir şey yok, sağlık durumları iyi" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR