Nevşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, önündeki araca çarptı; 4 kişi yaralandı.

28.03.2025 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Direksiyonda rahatsızlanan sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü önündeki otomobile çaptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 DD 666 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet B. seyir halindeyken direksiyonda rahatsızlanarak önünde seyreden Sedat T.'nin kullandığı 51 ADJ 644 plakalı otomobile arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazaya neden olan 50 DD 666 otomobil ise bir süre daha ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak durdu. Durduktan sonra geri geri gitmeye başlayan otomobil yaklaşık 50 metre sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nevşehir, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı

19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
08:38 Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
08:31 Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
08:19 Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
08:18 Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
08:02 Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
08:00 Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 20:10:04. #7.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement