Niğde-Adana Otoyolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Niğde-Adana Otoyolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Niğde-Adana Otoyolu tünellerinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak bir aracın lastiğinin patladığı sanılarak bekleyen araca çarpması gösteriliyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatıldı ve inceleme başlatıldı.

02.07.2024 22:38
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Niğde- Adana Otoyolu tüneller içerisinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Adana Otoyolu Çeleme Deresi 1. tünellerde meydana geldi. Niğde istikametinden Adana istikametine seyir halinde iken iddiaya göre sürücüsünün lastiğinin patladığını sandığı için sol şeritte bekleyen 34 FM 8074 plakalı araca Yiğit A. idaresindeki 55 AHV 881 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile birlikte araçlarda bulunan 2 yolcu sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesi ve yol temizleme çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde-Adana Otoyolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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