Niğde\'de Bayramda Emniyet Tedbirleri Artıyor

Niğde Valisi Cahit Çelik; Ramazan Bayramı'nda alınacak emniyet ve trafik tedbirlerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Niğde İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar ve Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in de bulunduğu açıklamada Vali Çelik, bayram süresince kent genelinde geniş çaplı emniyet ve trafik önlemlerinin planlandığını söyledi. 28 Mart - 6 Nisan 2025 tarihleri arasında il merkezinde 20 uygulama noktasında 539 ekip ve bin 859 personelin görev yapacağını belirten Vali Çelik, il genelinde 90 uygulama noktasında 689 ekip ve 2 bin 499 personel, Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda ise 284 Asayiş Timi, 14 Özel Maksatlı Tim, 216 Otoyol Jandarma Timi, Jandarma Trafik Timi, 516 devriye unsuru ile toplam bin 894 personelin görev başında olacağını belirtti. 2025 yılı Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla Niğde genelinde kapsamlı emniyet ve trafik tedbirlerinin planlandığını söyleyen Vali Çelik 2024 yılı verilerini de paylaştı. Vali Çelik; "2024 yılının tamamına ve bayram dönemlerine baktığımızda, trafik güvenliği konusunda alınan önlemlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu verilere baktığımızda 2024 yılında emniyet sorumluluk bölgesinde 17 ölümlü kaza, bin 145 yaralanmalı kaza, bin 550 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 2 bin 712 kaza olmuş, 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiş bin 798 vatandaşımız ise bu kazalarda yaralanmış. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 8 ölümlü kaza, 248 yaralanmalı kaza,178 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 434 kaza olmuş, 10 kişi ölmüş 459 kişi ise yaralanmış. Toplamda 2024 yılı için 25 ölümlü kaza, bin 393 yaralanmalı kaza, bin 728 maddi hasarlı kaza olmak üzere 3 bin 146 trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda da 31 kişi ölmüş, 2 bin 257 kişi yaralanmış" dedi.

Vali Çelik: "Bayramlarda kaza oranları artıyor"

2024 yılı verilerine göre, bayram dönemlerinde meydana gelen trafik kazalarında artış yaşandığına dikkati çeken Vali Çelik; yıl boyunca günlük ortalama 8,6 kazanın meydana geldiğini, bayram günlerinde ise bu sayının 9,6'ya çıktığını belirtti. Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet eden Vali Çelik bayram süresince Niğde'de olumsuz hava şartları olacağını da ifade etti.

Vali Çelik; " Trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Kazaların en yaygın nedenleri arasında aşırı hız, dikkatsizlik, emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmesi ve hatalı şerit değişimi gibi sürücü kaynaklı hatalar yer almaktadır. Trafik güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda emniyet kemeri hayat kurtarır. Şehir içi ve şehir dışı tüm yolculuklarda mutlaka takılmalıdır. Hız limitlerine uyulmalı, dikkati dağıtacak telefon kullanımı gibi alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Yorgun ve uykusuz araç kullanmaktan kaçınılmalı, yolculuklar öncesinde yeterli dinlenmeye özen gösterilmelidir. Niğde genelinde görevli tüm güvenlik birimlerimiz bayram süresince sahada olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki trafik kurallarına uyulmadıkça alınan tedbirlerin etkisi sınırlı kalacaktır" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE