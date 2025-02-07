Niğde\'de Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.

27 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Ayhan Şahenk ve Feridun Zeren Caddesi üzerindeki banka şubeleri ile bankamatiklerde işlem yapan vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, ülke genelinde en yaygın karşılaşılan dolandırıcılık yönteminin iletişim yoluyla dolandırıcılık olduğu ifade edildi. Ekipler; dolandırıcıların gelişen teknolojik imkanları kullanarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıttığını, korku ve panik oluşturarak para talep ettiklerini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tanımadıkları numaralardan gelen arama ve mesajlara itibar etmemeleri gerekliliğini anlatan ekipler, şüpheli e-posta ve mesajlardaki linkleri açmamaları gerektiğini de vatandaşa aktardı.

Bilgilendirme faaliyeti kapsamında toplam 50 adet broşür dağıtan ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları hakkında da bilgilendirme yaptı. - NİĞDE