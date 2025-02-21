Niğde'de Drift Yapan Sürücülere Ceza

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Niğde'de trafik kurallarını hiçe sayarak drift yapan sürücülere toplam 144 bin 503 TL ceza yazıldı.

19 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız eden üç aracı tespit etti. Yapılan denetimler sonucunda, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince drift yapan sürücülere toplam 144 bin 503 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, iki sürücünün sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alındı ve bir araç trafikten men edildi. - NİĞDE