Niğde\'de Trafik Güvenliği Bilgilendirmesi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Kayseri Yolunda bulunan uygulama noktasındaki "Yaşam Tüneli" çadırında trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Etkinlik kapsamında hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, kırmızı ışık ihlali ve koruyucu başlık kullanımı başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda vatandaşlara görsel ve yüz yüze iletişim yöntemiyle bilgi verildi.

Yapılan bilgilendirmeler neticesinde 29 sürücü ve 56 yolcu olmak üzere toplam 85 kişiye trafik güvenliği konusunda farkındalık kazandırıldı. - NİĞDE