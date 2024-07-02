Oğlunun sünnet düğününden dönerken hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Oğlunun sünnet düğününden dönerken hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Bursa'da çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, 31 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından ortaya çıkan detaylara göre, adamın ölmeden bir gün önce oğlunun sünnet düğünü olduğu öğrenildi. Cenaze namazının ardından talihsiz adam toprağa verildi.

02.07.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğlunun sünnet düğününden dönerken hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da çevre yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 31 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken araç hurdaya döndü. Kaza sonrası acı detaylar ortaya çıkarken; 31 yaşındaki adamın ölmeden bir gün önce oğlunun sünnet düğününün olduğu öğrenildi. Talihsiz adam cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi Bursa Çevre Yolu Doğu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Kök idaresindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil, sürücünün otoban çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kök'ün cansız bedenini otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine telsim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kök'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Trafik kazasında ölmeden bir gün önce oğlunun sünnet düğünü varmış

Furkan Kök'ün trafik kazasında ölmeden önce oğlunun sünnet düğününün olduğu ve bir gün sonrada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Talihsiz adamın cenazesi Kestel ilçesi Barakfakih camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Barakfakih mezarlığına defnedildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

trafik, Sünnet, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oğlunun sünnet düğününden dönerken hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 87 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti
14:09 Sinan Ateş davasında tartışma Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş’in avukatını salondan atmak istedi Sinan Ateş davasında tartışma! Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş'in avukatını salondan atmak istedi
13:19 Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler’den net mesaj Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
13:57 Suriyelilere vergi muafiyeti mi var Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:06:01. #1.11#
SON DAKİKA: Oğlunun sünnet düğününden dönerken hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement