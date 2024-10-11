Öğretmene İnşaatta Saldırı! - Son Dakika
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Öğretmene İnşaatta Saldırı!

Denizli'de bir inşaat işçisi, topunu almak isteyen öğrencilere müdahale eden öğretmeni yaraladı.

11.10.2024 09:14
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde öğrencilerin inşaata kaçan topunu kesen işçi, bir öğretmeni sopla ve bıçakla yaraladı.

Olay, Acıpayam merkez Aşağı Mahalle Bağardı mevkiinde bulunan Acıpayam Cumhuriyet İlköğretim Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün öğleden sonra teneffüse çıkan öğrencilerin futbol oynadığı esnada top okulun yan tarafında devam eden fen lisesi inşaatına kaçtı. İnşaatta çalışan işçinin topu almak isteyen iki öğrenciye şiddet uyguladığını gören sınıf öğretmeni R.T., olaya müdahale etmek istedi. Elindeki sopa ve bıçakla öğretmene saldıran işçi, öğretmeni darp edip burnunu kırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir bayan öğretmen de yaşanan arbede sırasında şiddete maruz kaldı.

İnşaat işçisinin saldırısı sonucu yaralanan ve şah damarına yakın bir noktada küçük bir bıçak kesiği oluşan öğretmen R.T., okul bahçesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan inşaat işçisi ise gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Öğretmene İnşaatta Saldırı! - Son Dakika

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