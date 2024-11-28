Oğul, annesini döverek öldürdü - Son Dakika
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Oğul, annesini döverek öldürdü

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Beyoğlu'nda, oğul E.İ. annesini döverek öldürdü, tutuklandı. İhbarı kendisi yaptı.

28.11.2024 14:34
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Polisi arayarak 'Annem evde hareketsiz yatıyor' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Beyoğlu'nda annesini döverek öldüren şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir kişi polisi arayarak 'Annem evde hareketsiz yatıyor' ihbarında bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde gerçek ortaya çıkarken, şahsın 79 yaşındaki annesini darbederek öldürdüğü ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Kasım 2024 tarihinde Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki E.İ., polis ekiplerini arayarak annesinin evde hareketsiz bir şekilde yattığını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerde sırt üstü bir şekilde yerde hareketsiz halde yatan 79 yaşındaki anne M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tespit etti, gerçek bambaşka çıktı

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde E.İ. nin ellerinde şişkinlik olduğunu tespit etti. Bunun üzerine oğul E.İ., akşam annesiyle kısa bir süre tartışma yaşadığını ve daha sonra uyuduğunu, sabah kalktığında ise annesinin hareketsiz bir şekilde yattığını ifade etti. Şüphelinin annesiyle tartıştığı, bir süre sonra bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü E.İ. tarafından darbedilen kadının daha sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheli E.İ., daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğul, annesini döverek öldürdü
Kaynak: İHA

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