Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu - Son Dakika
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Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu

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Elazığ'da pompalı tüfekle kahvehaneye giren bir saldırgan, arkadaşlarıyla okey oynayan şahsa ateş etti. Yaşanan arbede sırasında saldırgan darp edilip bıçaklandı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekiplerine teslim edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.11.2024 09:02
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Elazığ'da okey oynayan bir şahıs, kahvehaneye pompalı tüfekle giren bir saldırgan tarafından hedef alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralının tedavisi devam ediyor. Saldırgan yakalandı ve tutuklandı.

Olay, dün gece merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle kahvehaneye gelen Y.P., arkadaşlarıyla okey oynayan M.B.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Olayda, M.B. yaralanırken saldırgan şahıs ise kahvehanedeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan arbedede saldırgan şahıs, darp edildi ve bıçaklandı. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tedavisi tamamlanan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Y.P. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POMPALI TÜFEKLE İÇERİ GİRDİ

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Kahvehanenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Y.P.'nin arkasına sakladığı pompalı tüfekle içeri girdiği ve M.B.'ye ateş ettikten sonra kaçtığı, diğer vatandaşların da panik içerisinde dışarı koştuğu görüldü.

Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Elazığ, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Sezo runay:
    Millet iyice kafayı yedi 3 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Çoçuk istismarcılarını katil leri idam edip organları organ bekleyen hastalara versinler 0 0 Yanıtla
  • aslan aslanbeyoğlu:
    sigara önemli tanesi olmuş 5tl 0 0 Yanıtla
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