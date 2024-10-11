Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm - Son Dakika
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Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm

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Yüzlerce kadının hayatını alt üst edip istismarlarını planlayan organize suç örgütü lideri Adnan Oktar güncel yapılanma davasında isyan ettiren bir savunma yaptı. Oktar "Devlet bana görev verirse 15 gün içinde Gazze'deki savaşı durdururum. Cezaevinden çıkmama da gerek yok. Bana bir oda ayarlasalar burada rahatça yapabilirim. Gençlerin de mutlu olmasını sağlayabilirim. Kadına karşı nefreti ortadan kaldırabilirim. Türkiye'yi bayram havasına sokabilirim" dedi.

11.10.2024 14:56
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Örgüt yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasında Adnan Oktar'ın bir sonraki celse duruşma salonunda hazır edilme talebine ilişkin cezaevine yazı yazılmasına ve Oktar'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ertelendi.

GÜNCEL YAPILANMA DAVASI GÖRÜLMEYE DEVAM EDİLDİ

Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevinden örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, ayrıca deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bir kısım tutuksuz sanık ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN ÜNLÜ CEZA PROFESÖRLERİ 'BU DAVADA SUÇ YOK' DİYORLAR"

Duruşmada savunma yapan sanık Oktar, tutuklu kalmasının bir nedeni olmadığını savunarak, "Bana hüküm verildi ve ben zaten tutukluyum. Gasp yok, yaralama yok, tehdit yok. Tamamen boş neden ve amaçtır. Türkiye'nin en ünlü ceza profesörleri de 'bu davada bir suç yok' diyorlar, inanılır gibi değil, bu ciddi bir suç ve kimse bunu kaideye almıyor. Mahkeme de, ben ve arkadaşlarımın suçsuz olduğunu biliyor" dedi. Tutukluluğunun hukuksuz olduğunu ileri süren Oktar, "Ben mahkemeye hazırlanmak için duruşmaya katılmak istiyorum ama bu mümkün değil. Savunmam bloke oluyor, nefes alamıyorum. Amaç şu; avukatlarımı tutuklamak ve basın tarafından korku oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Oktar savunmasının devamında, "Bir avukat tutmak istedim, memur bana, 'örgüt genişletmek istiyor' dedi, siz de buna inandınız. Bu baş edilemeyen oyunu mahkemenin bozmasını istiyoruz. Duruşma salonuna gelerek savunma yapmak istiyorum. Yüzümü görmüyorsunuz ve samimiyetime inanmıyorsunuz. Konuşmalarımın bir kısmı cımbızla alınıyor, yine de taktir mahkemenindir. Önyargıya gerek yok, ben vatanını, milletini, Türk Cumhuriyetini seven bir insanım. Ne Cumhurbaşkanı, ne muhalefet benimle alakalı en ufak kötü bir şey söylemedi" diye konuştu.

"15 GÜN İÇİNDE GAZZE'DEKİ SAVAŞI DURDURURUM"

Oktar, cinsel istismar iddialarına ilişkin ise, "Neymiş ben küçük kız çocuklarına tecavüz ediyormuşum. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olsa yer, gök inlerdi. Cezam 10 bin yıla çıkacakmış, umurumda bile değil. Bu kararın bozulacağından ve aleyhime tek bir dava bile kalmayacağına eminim. Bu olayın olması için şuan Türkiye'deki siyasi atmosferin sakinleşmesini bekliyorum. Üzerimdeki yoğun baskıdan insanlar zevk alıyorlar. Ben militan sol güçlerin gücünü kırmış biriyim. Devlet bana görev verirse 15 gün içinde Gazze'deki savaşı durdururum. Cezaevinden çıkmama da gerek yok. Bana bir oda ayarlasalar burada rahatça yapabilirim. Gençlerin de mutlu olmasını sağlayabilirim. Kadına karşı nefreti ortadan kaldırabilirim. Türkiye'yi bayram havasına sokabilirim" dedi.

Ara kararın açıklanması için duruşmaya ara verildiği sırada adliye koridorunda görüntü almak isteyen bir muhabire tutuksuz sanıklar ve avukatları engel olmak istedi. Olaya güvenlik görevlileri ve adliye polisi müdahale etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Oktar'ın bir sonraki celse duruşma salonunda hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılmasına ve sanık Oktar'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ertelendi.

Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm - Son Dakika

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