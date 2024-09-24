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Ölümden Kıl Payı Kurtuluş

Antalya'da otomobil kaldırıma daldı, 3 kişi son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarında.

24.09.2024 17:32
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Otomobil kaldırıma daldı, ölümden saniyelerle böyle kurtuldular

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran araca çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma daldı. O sırada yaya geçidinden geçen bir vatandaş ve işyeri kapısındaki 2 genç aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Adliye istikametine seyir halindeki 07 LOU 14 plakalı hafifi ticari araç sürücüsü Onur R. yaya geçidinde duran ve yayalara yol veren diğer araçlara çarpmamak direksiyonu kırdı. Hızlı olduğu iddia edilen ve aracın kontrolünü kaybeden araç sürücüsü önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kaldırıma çıkarak savrulan araç önce motosiklet bayii önündeki araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle işletme önündeki motosikletler etrafa savrulurken Onur R.'nin kullandığı araç kaldırım üzerindeki betonarme çiçekliklere çarparak durabildi. Hafif ticari aracın çarparak yerinden söktüğü çiçeklik park halindeki bir başka araca da zarar verdi.

Kazayı kıl payı atlattılar

Öte yandan kaza anına ait güvenlik kameraları, 3 kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde hızlı olduğu gözlenen hafif ticari aracın yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek için duran araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada, yol üzerindeki bir yayayı son anda fark etmesi, devamında ise önce trafik levhasına, ardından da bayi önündeki motosikletlere çarparak etrafa savurduğu görüldü. Bu sırada bayinin önünde sohbet eden 2 gencin kontrolünü kaybederek üzerlerine doğru gelen aracı son anda fark ederek kaçmaları ve aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldukları ve aracın betonarme çiçekliklere çarparak durabildiği görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ölümden Kıl Payı Kurtuluş - Son Dakika

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