Ordu\'da ahşap ev ve samanlıkta yangın

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangın sonucu ahşap ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde Muzaffer Çam'a ait tek katlı ahşap evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanındaki ahşap samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer yapılara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tek katlı ahşap ev ve samanlıkta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU