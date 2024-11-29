Ordu\'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

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Ordu'da, kombi bacası arızası nedeniyle meydana gelen olayda, karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasım T.'ye ait 3 katlı müstakil evde kombinin baca arızası nedeniyle karbonmonoksit gazı bina içerisine sızdı. Bu esnada rahatsızlanan ev halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz arıza ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kasım T., eşi Remziye ve çiftin oğulları Fırat T.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Doğalgaz arıza ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından binanın doğalgaz vanasını kapattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU