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Ordu'da trafik denetimleri arttı

Ordu\'da trafik denetimleri arttı

Ordu'da polis ekipleri tarafından Ramazan bayramı öncesi trafik denetimleri sıkılaştırıldı.

29.03.2025 14:23
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Ordu'da polis ekipleri tarafından Ramazan bayramı öncesi trafik denetimleri sıkılaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, bayram öncesi il genelinde sürdürdüğü denetimleri arttırdı. Ekipler, belirlenen noktalarda trafik uygulamaları gerçekleştirirken, Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı üzerindeki çevre yolunda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Bayram tatili boyunca 126 ekip ve 348 personel ile denetimlerin devam edeceği belirtildi.

"Amacımız kazaların önüne geçmek"

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Ekipler Amiri Bünyamin Demir, "İlimizde bayram tedbirleri kapsamında, trafiğin yoğun olduğu kavşak ve noktalarda, gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. Aynı şekilde trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için denetlemeler başlamış bulunmaktadır. İlimizin değişik noktalarında bayram süresince 24 saat esasına dayalı denetimlerimiz devam edecek. Bu denetimlerde amacımız sürücülere ceza yazmak değil, algıda seçiciliği en üst seviyeye çıkararak sürücülerimizin kaza yapma riskini en aza indirmek, kaza yapmalarını engellemektir" dedi.

İnsanların bayram tatilinde varmak istedikleri yere hızlı gitmeye çalıştıklarına değinen Demir, "Trafik kazlarını değerlendirdiğimizde aşırı hız, uykusuz ve yorgun araç kullanmak başta geliyor. Bunun nedeni ise bayram tatili sürelerinin belli olduğu zamanlarda sürücülerimiz ulaşmak istedikleri noktalara en kısa sürede ve hızla ulaşmak istedikleri için kaza yapmak riskleri artıyor. Bu denetim noktalarımızda sürücülerimizle yüz yüze iletişime geçerek yol hipnozuna maruz kalmalarını engelleyerek kaza yapma risklerini azaltmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Denetimlerde ekipler ayrıca, sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladın ve çeşitli hediyeler takdim etti. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da trafik denetimleri arttı - Son Dakika

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