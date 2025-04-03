Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Yangın Çıktı - Son Dakika
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Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Yangın Çıktı

Osmaniye\'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Yangın Çıktı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi ve alev aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ve otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

03.04.2025 03:16  Güncelleme: 03:18
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Osmaniye'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt yüklü tanker, alev alev yandı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Bahçe Gişeleri'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyir halinde olan akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla araç şoförü kabinden çıkartıldıktan sonra tanker alev aldı. Kısa sürede yangın büyürken, olay yerine Osmaniye, Düziçi ve Bahçe belediyelerinin itfaiye müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü, küçük çaplı patlama sesleri korkuya neden oldu. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Yangın Çıktı - Son Dakika

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