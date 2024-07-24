Ot yangını fabrikayı yaktı - Son Dakika
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Ot yangını fabrikayı yaktı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çıkan yangının, fabrikanın yanındaki kuru otların alev almasından sonra başladığı öğrenildi. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Yangının fabrikanın bahçesinde bulunan kağıtlara sıçradığı ve ardından çıktığı belirtildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.

24.07.2024 21:20
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Ot yangını fabrikayı yaktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangının fabrikanın yanındaki kuru otların alev almasından sonra başladığı öğrenildi.

Kayseri OSB 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken; ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulanslarda tedavi altına alındı.

Ot yangını fabrikaya sıçramış

Öte yandan, yangının fabrikanın yanındaki kuru otların yanmasının ardından fabrikanın bahçesinde bulunan kağıtlara sıçradığı ve ardından yangının çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

Melikgazi, İtfaiye, Kayseri, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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