Otel Yangınında Kızdan Savunma

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan, 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybetmesine ve 133 kişinin yaralanmasına neden olan yangın faciasına ilişkin yürütülen dava, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan 700 kişilik salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın üçüncü gününde otelin muhasebe müdür yardımcısı tutuksuz sanık Mehmet Salun ve otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz'ın savunmaları alındı.

"SESLERİ EĞLENCE SESLERİ ZANNETTİM"

Ardından söz hakkı verilen otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu savunmasını yaptı. Olay gecesi otelde bulunduğunu söyleyen Hacıbekiroğlu, "Olay gecesi ordaydım, en yakın arkadaşımı kaybettim. 6. katta kalıyordum ve seslere uyandım. Eğlence sesleri diye düşündüm. Elimde tahta çekiç vardı, camı zar zor kırdım. Bir müşteriye çekici verdim camları kırdı. O da önce çocuklarımı, sonra beni kurtardı. Annemi arayarak sundurmaya çıkıp kurtulmasını söyledim, sonra telefon kapandı" dedi.

Otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu

"İNSANLAR BAĞIRIŞ İÇİNDEYDİ, ATLAYANLAR VARDI"

Ceyda Hacıbekiroğlu, olay günü elleri ve yüzünde kesikler oluştuğunu ifade ederek, "Bunu, annem ve çocuklarımın söylemesi üzerine fark ettim. Otele girdiğimde benimle aynı katta kalan 3 arkadaşımı gördüm. İnsanlar bağırış içindeydi, atlayanlar vardı. İlk gelen itfaiye araçları 3 adetti, sanırım birinde merdiven vardı. Diğerlerinde var mıydı bilmiyorum. İtfaiyeyi aramaya devam ettim ve yangının büyük olduğunu söyledim. Sonra daha fazla itfaiye geldi ve onları otelin arka tarafına yönlendirdim, orası daha kötüydü. Otelin arka tarafına giren itfaiyenin branda açtığını ve birkaç kişinin atladığını gördüm ve herkesin bu şekilde kurtulacağını düşündüm. Arkadaşlarımı aradığımda onlara artık ulaşamıyordum ve itfaiye aracı geri geri çıkıyordu. Nedenini sorduğumda aracın lastiklerinin şartlara uygun olmadığını, tekerlerin kara saplandığını söylediler ve ön taraftan müdahale edeceklerini söylediler" diye konuştu.

Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül (önde sağda)

"OTOPARKTAN ARAÇLAR PATLAMA İHTİMALİ NEDENİYLE ÇIKARILDI"

Bilirkişi raporunda, olay günü otel çalışanlarının konaklayan misafirlere haber vermek yerine otoparka yöneldikleri ve araçları çıkarmaya çalıştıkları bilgisi yer almıştı. Buna ilişkin soruya ise Hacıbekiroğlu, "AFAD veya itfaiye yangının otoparka sıçraması durumunda patlama olabileceğini, bu sebepten araçların çıkarılması gerektiğini söylediler. Araçların çekilme mevzusu bundan ibarettir" şeklinde cevap verdi.

Otel sahibi Halit Ergül (sağda)

"YETKİMİZ OLMAMASINA RAĞMEN BABAM BİZİ YÖNETİME ALDI"

Savunmasına devam eden Hacıbekiroğlu, " İstanbul'dan eşim geldi. Çocuklarımı, beni ve ablamı Bolu merkeze götürdü. Ben otel sahibi olarak orada değildim, diğer müşteriler gibi sömestr tatili için oradaydım. Böyle bir trajedi yaşanması beni gerçekten derinden üzüyor. Bu oteli rahmetli dedem kurdu, şirkette 5 kişinin bulunması zorunluluğu vardı. Biz de yönetime alındık. Bizim sorumluluğumuz ve yetkimiz olmamasına rağmen babam bizi yönetime aldı. İstanbul'da yaşıyorum, sadece tatil zamanlarında otele gidiyorum. Ablam Elif Aras'ta İstanbul'da yaşar ve sadece tatillerde otele gelir. Benim otelde herhangi bir yetkim yoktur" ifadelerini kullandı.

Otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Elif Aras (önde sağda)

Sanığın savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.