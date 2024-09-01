Otobüs tartışması cinayete dönüştü - Son Dakika
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Otobüs tartışması cinayete dönüştü

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir yolcu, istediği durakta inemediği için şoförle tartıştıktan sonra otobüs sahibinin oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

01.09.2024 10:04
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Otobüs tartışması cinayete dönüştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde istediği durakta inemediği için şoförle tartışan yolcu, otobüs sahibinin oğlunun pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 30 Ağustos Cuma günü Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Kara eşi ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek için düğmeye basan Kara, otobüsün daha ileride durması sebebiyle şoför Emirhan S. ile tartıştı. Şoförün frenlerin tutmadığını söylemesi üzerine ikili arasında kavga çıktı, vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Yaşananların otobüs sahibi Nizam K. ile oğlu Bedirhan K'ye anlatılmasıyla olay daha da büyüdü. Babası Nizam K. ile birlikte Erdal Kara'nın evine giden Bedirhan K., Kara'ya 4 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bedirhan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kara'nın cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Karadere Cami'de kılınan namazın ardından Kestanelik Mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İHA

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