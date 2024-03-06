Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti

Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Efe Deprem, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 41 yaşında hayatını kaybetti.

06.03.2024 11:35  Güncelleme: 11:52
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Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Burcu Altın Deprem'in Seksenler dizisinde Zafer rolünü oynayan eşi Efe Deprem, dün akşam Mecidiyeköy'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı. Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı.

Bir çocuğunun babası Efe Deprem'in ölümüyle kahrolan Burcu Altın, Instagram hesabından menajerlik şirketinin yaptığı açıklamayı yayınladı. Açıklamada "Sevgili oyuncumuz Efe Deprem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Efe Deprem'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Efe Deprem bugün ikindi namazında Karacacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kısıklı Namazgah Mezarlığı'nda toprağa verilecek

Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

2019 yılında nikah masasına oturan Burcu Altın ve Efe Deprem'in bir kız çocukları var. Evim Sensin, Aşk Oyunu, Bir Gece, Sevimli Tehlikeli, Kefaret, Evlat Olsa Sevilme ve Seksenler gibi projelerde yer alan Efe Deprem, son olarak Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak'ın filmi Mutluyuz'da rol almıştı.

Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Burcu Altın Deprem\'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti

Burcu Altın, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Özgür Kiday: Başlığı anlayan var mı 15 1 Yanıtla

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