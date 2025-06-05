Özgür Özel'e Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sarfettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e, "Akın sert kayaya çarpın oğlum. Akın sert kayaya çarptın. Aklınızı başınıza takılın Akın. Sert kayaya çarptın bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim Bütün İstanbul'a soruyorum..." şeklinde sarfettiği sözler nedeniyle 'suç işlemeye tahrik', 'kamu görevlisine hakaret ve tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlattı. - ANKARA