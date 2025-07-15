Pasinler'de Cinayet: Bir Ölü, Zanlı Kaçtı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde dün gece meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısının yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçede bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde yaşandı. İddiaya göre, aralarında alacağı verecek meselesi bulunan müteahhit Y.I., petrol işletmecisi H.Y.'ya tabancayla göğüs bölgesine üç el ateş etti. H.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından siyah renkli bir araçla bölgeden uzaklaşan Y.I. kayıplara karıştı. Aracın sahibi olduğu tespit edilen Turan Ö. ise kısa süre sonra gözaltına alındı. T. Ö., ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını savunarak, olay esnasında Karaçoban ilçesinde olduğunu, şahsı daha önce Hınıs ilçe girişi yakınlarında araçtan indirdiğini, sonrasında nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

Cinayet sonrası kaçan Y.I.'nın yakalanması için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İlçe çıkışlarında denetim noktaları oluşturulurken, şüphelinin kaçış güzergahları da güvenlik kameraları üzerinden takip ediliyor.

Hayatını kaybeden H. Y.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ERZURUM