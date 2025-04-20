Pasinler\'de Dolandırıcılık Uyarısı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde polis vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalar hususunda uyardı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz vatandaşlarımıza Dolandırıcılık konusunda bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtarak bilgilendirme faaliyetinde bulunmuşlardır ayrıca Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimiz Pasinler Anadolu Lisesinde 61 Mahalle Muhtarlarına yönelik 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi' verilmiştir" denildi. - ERZURUM