Pendik\'te 2 Ceset Bulundu

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İstanbul'un Pendik ilçesinde sahilde kıyıya vuran 2 kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile deniz polisi sevk edildi.

KAYALIKLARA ÇIKARILDILAR

Deniz polisi tarafından iki kişi, sahildeki kayalıklara çıkartıldı. Yapılan kontrolde 23 yaşındaki Melihcan Ethemoğlu ve 31 yaşındaki Muhammed Kaya isimli kişilerin hayatını kaybettiği ve kafalarından silahla vuruldukları belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.