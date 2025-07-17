Pendik\'te 20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül\'ün öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 25 Nisan 2005 tarihinde Tersane Tren İstasyonu'ndaki raylarda, üzerinden geçen tren nedeniyle parçalanmış bir kadın cesedi bulunmuştu.

KAYITLARA İNTİHAR OLARAK GEÇTİ

Yapılan inceleme sonucu cesedin 16 yaşındaki 2 çocuk annesi Gönül Çelen'e ait olduğu belirlenmişti. Olay polis kayıtlarına intihar olarak geçmişti.

İHBAR YAPILINCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Aradan geçen 20 yıl boyunca tozlu raflarda bekleyen dosya, bir ihbarla yeniden açıldı. İhbarcının genç kadının cinayete kurban gittiğini söylediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayla ilgileri olduğu tespit edilen 4'ü kadın, 7 şüpheli Muğla, Edirne, Sakarya, Trabzon ve İstanbul'daki adreslere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

ADLİ TIP KURUMU "KENDİ YÜRÜYEMEZ" DEDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemede Gönül Çelen'in cesedi üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede 304 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu derece alkol alan bir kişinin yürüyemez durumda olduğu ve kendi başına tren raylarına kadar gelmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

TELEFONUNA BAŞKA BİR HAT TAKILARAK ARAMA YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca intihar saatinden birkaç dakika sonra Gönül Çelen'in telefonuna başka bir hat takılarak arama yapıldığı ortaya çıktı. Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler arasında Gönül Çelen'in son görüştüğü arkadaşları, eski patronu, cep telefonunu takıldığı hattın sahibi, o hatla yapılan ilk aranan kişinin bulunduğu öğrenildi.

İKİ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan evlerden birinde kuru sıkıdan bozma iki adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.