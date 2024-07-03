Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırıldı

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Pendik'te bir şahıs, boşama aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken, saldırgan eş kaçarak olay yerinden kaçtı.

Olay İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi Safiye B.(49), boşanma aşamasında olduğu Vedat B.(50) ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Vedat B. yanında taşıdığı silahı çıkartarak Safiye B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırgan eş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Safiye B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.

"Bir süredir aralarında problem vardı"

Olaya ilişkin konuşan mahalle muhtarı Hasgül Kaya, "Bir süredir aralarında problem vardı. Bu sabah da bu olay yaşandı. Mahallemizde bu tarz bir şey yaşandığı için çok üzgünüz" dedi. - İSTANBUL