Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırıldı - Son Dakika
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Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırıldı

Pendik ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken, saldırgan eş olay yerinden kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

03.07.2024 10:54
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Pendik'te bir şahıs, boşama aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken, saldırgan eş kaçarak olay yerinden kaçtı.

Olay İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi Safiye B.(49), boşanma aşamasında olduğu Vedat B.(50) ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Vedat B. yanında taşıdığı silahı çıkartarak Safiye B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırgan eş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Safiye B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.

"Bir süredir aralarında problem vardı"

Olaya ilişkin konuşan mahalle muhtarı Hasgül Kaya, "Bir süredir aralarında problem vardı. Bu sabah da bu olay yaşandı. Mahallemizde bu tarz bir şey yaşandığı için çok üzgünüz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırıldı - Son Dakika
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