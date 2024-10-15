İstanbul'da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı - Son Dakika
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İstanbul'da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı

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İstanbul Pendik'te 17 yaşındaki Down sendromlu İlayda Nur Ö., misafirliğe gittiği komşusunun 40 günlük bebeğini 7. katın penceresinden aşağı attı. Beton zemine çakılan bebek hayatını kaybetti.

15.10.2024 14:01
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İstanbul Pendik'te dün akşam saat 17.15 sıralarında 6 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, İlayda Nur Ö. babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.'nin evine misafirliğe gitti. Aile teras katında mangal yaparken, Down sendromlu İlayda Nur Ö. habersizce aşağı kata indi. Beşikte yatan 40 günlük bebek Emin Egemen D.'yi camdan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 40 günlük bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"AİLELER MANGAL YAPARKEN BEBEĞİN ODASINA GİDİYOR"

Kurtköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ekşi, "Down sendromlu bir evladımız babaannesiyle komşusuna misafirliğe gidiyor. Aileler terasta mangal yaparken, Down sendromlu kızımız habersizce 40 günlük bebeğimizin odasına giriyor. Engelli olduğu için farkında olmadan bebeği camdan aşağı atıyor. Bu vahim olaya mahallemiz olarak çok üzüldük. Ailemize Allah sabırlar versin. Resmi makamların, polislerin incelemeleri sürüyor. Mahallemize büyük geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

İstanbul\'da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı - Son Dakika

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