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Pendik'te İnşaat Yangını

Pendik\'te İnşaat Yangını

Pendik'te inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralı yok.

14.10.2024 15:26
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Pendik'te inşaat halinde olan 8 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkutan yangında kimse zarar görmezken, bir vatandaş ise yangına bahçe hortumuyla müdahale etti.

Yangın, İstanbul Pendik İlçesi, Yeni Mahalle Sardunya Sokak'ta saat 14.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, inşaat halindeki sekiz katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İnşaatta çalışan işçiler ve çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bir vatandaş hortumla yangını söndürmeye çalıştı

İtfaiyenin gelmesini bekleyen bir işçi ise çatıya hortumla çıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Kendi canını hiçe sayan işçinin yangını hortumla söndürme çabaları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te İnşaat Yangını - Son Dakika

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