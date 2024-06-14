Pendik'te polis memuru intihar girişiminde bulundu, hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
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Pendik'te polis memuru intihar girişiminde bulundu, hayati tehlikesi devam ediyor

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Pendik'te bir polis memuru intihar girişiminde bulundu.

14.06.2024 09:32
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Pendik'te bir polis memuru intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay, Pendik'te Sanayi Mahallesi Orhanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Şehit Abdullatif Türkgezer Polis Merkezi Amirliği'nde görevli E. A. isimli polis memuru henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı memura ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırdı. 2 çocuk babası polis memurunun hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Pendik\'te polis memuru intihar girişiminde bulundu, hayati tehlikesi devam ediyor
Kaynak: İHA

Pendik, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te polis memuru intihar girişiminde bulundu, hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika

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