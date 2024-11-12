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PKK Destekçilerine Gözaltı

İstanbul'da PKK lehine gösteri yapan 6 şüpheli yakalandı, biri firari.

12.11.2024 10:45
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İstanbul'da terör örgütü PKK lehine yol kapatıp ateş yakan ve örgüt yanlısı korsan gösteriye katılan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanması YCWK'nın talimatı ile 6 Kasım'da Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde bazı ana arterlerde cadde ve sokakları kapatıp ateş yakan 7 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda olaylara karışan zanlıların kimlik bilgileri belirlendi. Ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 7 kişiden 6'sı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM şubeye götürülürken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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