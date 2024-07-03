PKK'lı teröristler köylerdeki mühimmat depolarını patlatıyor

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PKK'lı teröristler şimdi de köylerdeki mühimmat depolarını patlatıyor

ANKARA - Terör örgütü PKK mensupları yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Teröristler şimdi de sivillerin canını hiçe sayarak köylerdeki mühimmat depolarını patlatıyor.

Irak'ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak Türk güvenlik güçlerine havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK'lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler ne yaparsa yapsın kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak" ifadeleri yer aldı.