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Playboy ve Maxim Modeli Masuimi Max, Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Playboy ve Maxim Modeli Masuimi Max, Evde Ölü Bulundu

45yaşındaki Playboy ve Maxim modeli, aktris Masuimi Max, Las Vegas bölgesindeki evinde ölü bulundu. TMZ'ye göre, gelen çağrı üzerine polis ve sağlık ekipleri modelin evine gitti. Eve girdiklerinde modeli ölü buldu. Şu anda herhangi bir cinayet şüphesi bulunmamakla birlikte detaylı bir soruşturma yapılacak. Modelin ölümü ile ilgili başka detay verilmedi. Modelin ölüm haberi ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Playboy ve Maxim Modeli Masuimi Max, Evde Ölü Bulundu
26.01.2024 - 11:27,
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45yaşındaki Playboy ve Maxim modeli, aktris Masuimi Max, Las Vegas bölgesindeki evinde ölü bulundu.

TMZ'ye göre, gelen çağrı üzerine polis ve sağlık ekipleri modelin evine gitti. Eve girdiklerinde modeli ölü buldu.

Şu anda herhangi bir cinayet şüphesi bulunmamakla birlikte detaylı bir soruşturma yapılacak.

Modelin ölümü ile ilgili başka detay verilmedi.

Modelin ölüm haberi ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Max'in arkadaşı Ashleeta Beauchamp, Instagram sayfasında yazdığı bir yazıda, "Bana bu sektöre ilk adım attığımda rehberlik yaptığın ve bana fırsatlar tanıdığın için minnettarım. Bu gerçek olduğuna inanamıyorum," dedi.

Başka bir hayran, "Cennette huzur içinde yat! Seni her zaman bir rock yıldızı gibi düşündüm. Geçmişini duyduğuma çok üzüldüm. Özleneceksin," diye yazdı.

Marilyn Barrios adlı başka bir model, "Seni daima seveceğim, karanlık fetiş pin-up kraliçem," dedi.

Masuimi kariyerine 2000 yılında model olarak başladı ve hızla Playboy, Maxim, Alt ve Bizarre dergileri gibi birçok yayında yer aldı.

Bir aktris olarak, Max, 2005 yapımı "XXX: State of the Union" adlı aksiyon filminde (Lee Tamahori yönetmenliğinde) Samuel L. Jackson, Ice Cube, XZibit, Scott Speedman ve Willem Dafoe ile birlikte yer aldı, ancak bu rolü için kredi almadı.

Ayrıca "Cornman: American Vegetable Hero" ve "Giantess Battle Attack" gibi filmlerde küçük rolleri oldu.

Genç yıldız, 27 Ocak'ta Las Vegas'taki The Dive Bar'da gerçekleşecek bir Vegas Chaos yıldönümü etkinliğinde yer alması planlanıyordu.

Etkinlik, Masuimi, Ali, Z Diaboli ve Liilipher'in "gorelesque" performanslarını içerecekti.

Max'in ölümünün ardından etkinliğin devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Playboy ve Maxim modeli Masuimi Max, evinde ölü bulundu
Playboy ve Maxim modeli Masuimi Max, evinde ölü bulundu
Playboy ve Maxim modeli Masuimi Max, evinde ölü bulundu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Playboy, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Playboy ve Maxim Modeli Masuimi Max, Evde Ölü Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Playboy ve Maxim Modeli Masuimi Max, Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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