Polatlı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Bakır Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Küpeli Sokak'tan çıkan Batuhan K. idaresindeki 06 GGR plakalı hafif ticari araç, Bakır Sokak'ta seyir halindeki Mehmet S. yönetimindeki 06 PRS 08 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Batuhan K., kontrol amaçlı Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA