Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın en üst katında çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi evde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Polatlı'da Yangın: 4 Kişi Mahsur - Son Dakika
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