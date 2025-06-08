Polatlı\'da Yangın: 4 Kişi Mahsur

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın en üst katında çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi evde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANKARA