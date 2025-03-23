Polis aracı ile otomobil çarpıştı

Polis otosu ile otomobil çarpıştı, şans eseri yaralan olmadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis otosu ile otomobil çarpıştı, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 A 5432 plakalı polis otosu ile sürücü ismi öğrenilemeyen 41 ADL 707 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralanan olmazken kazayla ilgili tutanak tutuldu.