Polis ekiplerinden otobüs şoförlerine denetim ve bilgilendirme faaliyeti
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından kar yağışı nedeni ile kazaları önlemek amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışından dolayı oluşacak kazaları önlemek amacı ile şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde denetim faaliyeti gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen faaliyette sürücülere ve yolculara bilgilendirme yapıldı.
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