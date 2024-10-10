Polis Gören Şahıs 2. Kattan Atladı

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Polisi gördü, 2. kattan atladı

4 suçtan 5 adet yakalama emri bulunan şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de 4 farklı suçtan 5 adet yakalama emri bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca 2'inci kattan aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında 'gece vakti silahla yağma', 'evden hırsızlık', 'basit yaralama' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçlarından 5 adet yakalama emri ile aranan ve 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.T.'nin adresini tespit etti. Ekipler şahsın adresini tespit ederek operasyon düzenledi. Ekipler eve girerken, şüpheli polisleri görünce 2. kattaki evin balkonundan atladı.

Yaralanan şahıs, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.